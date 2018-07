Após expulsão, Luis Fabiano fica fora de treinamento

SÃO PAULO - Pivô da maior polêmica no jogo da última quarta-feira, na Argentina, Luis Fabiano não deu as caras no campo do CT do São Paulo, na manhã desta sexta, na reapresentação do elenco após o empate com o Tigre por 0 a 0 no jogo de ida da final da Copa Sul-Americana. O atacante, expulso aos 13 minutos do primeiro tempo em La Bombonera, ficou no Reffis fazendo atividades físicas separadamente.

Apesar de não participar do último jogo do torneio continental por ser obrigado a cumprir suspensão, ele não vai ganhar férias antecipadas e continuará a programação normal do restante do elenco até o duelo de volta da decisão da Copa Sul-Americana.

Os companheiros do camisa 9 agora tentam esquecer o assunto e focam na semana de preparação antes do novo duelo contra os argentinos, que acontece no Morumbi e pode dar à equipe o primeiro título do São Paulo desde 2008.

"Aquilo que aconteceu com ele pode acontecer com qualquer um, estamos todos sujeitos a isso. Passou, acabou, ele está triste, mas não adianta mais falarmos sobre algo que está no passado, precisamos pensar no Tigre e na maneira que iremos vencê-los", explicou Rafael Toloi, ao lembrar da tentativa de agressão de Luis Fabiano ao argentino Donatti, que acabou provocando a expulsão do atacante.

Alguns torcedores estiveram na porta do CT do São Paulo na manhã desta sexta-feira e cantaram músicas de incentivo ao time. Luis Fabiano foi lembrado e recebeu força ao invés de ser criticado por sua polêmica atitude no jogo de ida da final da Copa Sul-Americana.