Após expulsão, Mourinho é suspenso por duas partidas

Mourinho acabou sendo expulso do jogo, no qual o Real Madrid se classificou para a próxima fase da Copa do Rei com uma goleada de 5 a 1 sobre o adversário. Ele teria dito ao árbitro Jose Luis Paradas Romero para "ir para o inferno".

Apesar do duelo ter sido válido pela Copa do Rei, a punição vale também para o Campeonato Espanhol. Com isso, o técnico português ficará de fora das partidas diante de Sporting Gijón e Athletic Bilbao, voltando ao banco de reservas apenas diante do Barcelona, no dia 29 deste mês. O Real Madrid é o líder da competição, com 26 pontos.