Após expulsão, Nenê desabafa e revela o que falou para árbitro: 'Seja correto'

Na derrota do Fluminense para o Atlético-MG, por 2 a 1, no Independência, o time carioca perdeu o experiente meia Nenê por uma expulsão após o término do jogo, por reclamações. O jogador deixou o campo inconformado e revelou o que disse ao árbitro goiano Wilson Pereira Sampaio: "Seja correto".

O meia, muito nervoso, ainda saiu dizendo que espera que o árbitro reveja sua posição e retire o cartão vermelho, aplicado por reclamações após o apito final. Antes ele tinha recebido o cartão amarelo, por cometer uma falta por trás sobre o volante Elias, do Atlético.

"Só fui dizer para ele que ele deve ser correto o suficiente para voltar atrás neste cartão vermelho. Não disse nada demais para ele, tanto que o Digão e o bandeirinha estavam do meu lado e ouviram tudo", completou, dando a sua versão para o incidente.

Mas ele reconheceu que estava abalado por causa da derrota. "Claro que eu estava nervoso, porque foi um jogo disputado, onde nós tivemos chances de até empatar e não conseguimos. Infelizmente foi isso que aconteceu", completou. O meia vai ser desfalque do Fluminense contra o CSA na 15.ª rodada, no Rio de Janeiro no dia 18.

#CAMxFLU |2-1|⏱2T - Nenê recebeu o segundo amarelo após o apito final da partida. pic.twitter.com/gMcOfN0aKy — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) August 11, 2019

O goleiro Muriel que teve uma grande atuação, principalmente no primeiro tempo, acha que o time mostrou muita força coletiva para se defender. "No primeiro tempo nós sofremos uma pressão muito grande deles, mas soubemos nos defender. Infelizmente falhamos num Lane e saiu o primeiro gol", explicou.

Esta foi a oitava derrota do Fluminense, que divide a marca com dois clubes que ocupa a zona do rebaixamento: a Chapecoense, em 18.º com 10 pontos, e o Avaí, lanterna com cinco. O time carioca soma 12 pontos e dorme na 16.ª posição, podendo terminar a 14.ª rodada na zona de descenso caso o Cruzeiro, com dez pontos, vença o Avaí, domingo à tarde, em Florianópolis (SC).