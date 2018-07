Após falha, goleiro Diogo Silva é barrado no Vasco

RIO - Após falhar feio no lance que provocou o segundo gol do São Paulo na derrota por 2 a 0 do último domingo, marcado por Antônio Carlos, o goleiro Diogo Silva foi barrado pelo técnico Dorival Júnior. O novo titular do gol do Vasco é Michel Alves, escalado para enfrentar o Vitória nesta quarta-feira, também em São Januário, pela 22ª rodada do Brasileirão.

Diogo Silva foi muito criticado pela torcida vascaína depois da falha. E voltou a ser alvo das reclamações nesta terça-feira, por parte dos torcedores que foram acompanhar o treino da equipe. Diante desse cenário, Dorival Júnior optou por trocar de goleiro na escalação titular.

"É uma questão técnica. Alterei tecnicamente, tentando uma melhora da equipe", disse Dorival Júnior, na esperança de desvincular a mudança da revolta da torcida vascaína. Mas o fato é que o Vasco sofre cada vez mais pressão do seu torcedor, preocupado com a má fase do time.

Depois da derrota em casa para o São Paulo, o Vasco entrou na zona de rebaixamento do Brasileirão - está em 17º lugar, com 24 pontos. O momento é tão complicado que os muros de São Januário foram pichados nesta terça-feira com protesto contra o presidente do clube, Roberto Dinamite, que foi um dos maiores ídolos vascaínos como jogador.