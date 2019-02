Após 'falha grave', ex-goleiro Bruno volta para presídio de segurança máxima

A Justiça de Minas Gerais decidiu transferir o ex-goleiro Bruno, condenado a 20 anos de prisão pela morte da modelo Eliza Samudio, para a penitenciária de segurança máxima Nova Hungria, em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte. Ainda não há data para transferência, mas é certo que ocorrerá nos próximos dias.

Com a decisão, o ex-goleiro vai deixar a Associação de Proteção e Assistência ao Condenado (Apac) em Varginha. Em outubro do ano passado, Bruno foi registrado por câmeras marcando encontro com mulheres no local.

Em dezembro, o Conselho Disciplinar da Apac de Varginha inocentou o goleiro, mas o juiz da 1º Vara Criminal de Execuções Penais de Varginha, Tarcísio Moreira de Souza, reviu o caso neste mês e determinou que houve "falta disciplinar grave" do ex-goleiro de Flamengo, Atlético-MG, Corinthians, entre outros.

Por questões de segurança, não serão divulgados detalhes da transferência do ex-jogador. Com a decisão, Bruno perde também o direito de trabalhar fora do presídio. Com a decisão, Bruno só poderá pedir novamente a progressão da pena e tentar deixar o regime fechado em fevereiro de 2023.