Após falha, Ralf aproveita folga no Corinthians e visita Santuário de Aparecida

Depois de falhar na derrota do Corinthians para o Ceará, o volante Ralf aproveitou a folga nesta quinta-feira para visitar o Santuário Nacional de Aparecida, a 170 quilômetros da capital paulista.

O jogador completou no último domingo 400 jogos com a camisa do Corinthians e é um dos principais ídolos e líderes do atual elenco. Mas na quarta-feira, Ralf errou recuo de bola para Cássio e deu a bola nos pés de Ricardo Bueno. Para evitar o gol, o goleiro pegou a bola com as mãos fora da área e acabou expulso.

Ralf, que nunca foi expulso pelo Corinthians, reconheceu logo após a partida que o cartão vermelho de Cássio poderia ser colocado na conta dele. "Sei das minhas responsabilidades. Errei, pedi perdão para meus companheiros, para o treinador e agora aos jornalistas", disse.

Em Aparecida, o volante postou em seu Instagram uma foto com o Santuário ao fundo e escreveu: "Dia de agradecer. Obrigado minha mãezinha Nossa Senhora Aparecida". E emendou: "As pessoas não falam das batalhas que você tem lutado. Mas esperam até que você desista para falar sobre como você falhou."

Ralf se reapresenta nesta sexta-feira quando começa a preparação para o jogo de volta com o Santos pelas semifinais do Campeonato Paulista. O técnico Fábio Carille minimizou o erro de Ralf e disse que o volante tem muito crédito ainda. Ele seguirá entre os titulares.

A tendência é que o treinador repita praticamente o mesmo dia do jogo contra o Ceará. A única novidade pode ser a presença do zagueiro Manoel, que ficou de fora na quarta-feira por causa de dores no ombro esquerdo.