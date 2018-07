Após falta, Adriano participa de treino no Corinthians nesta quarta

SÃO PAULO - Um dia depois de faltar ao treino do Corinthians marcado para a tarde da última terça-feira, Adriano participou de uma atividade no clube na manhã desta quarta. O jogador, que será multado pela ausência e foi descartado do amistoso de logo mais contra a Portuguesa, treinou junto com jogadores não relacionados para o duelo que será realizado no Estádio do Pacaembu.

Adriano esteve presente em um treinamento na academia do CT Joaquim Grava, sob a supervisão do preparador físico Fábio Mahseredjian. O jogador é esperado agora para um novo treino marcado para a parte da tarde desta quarta-feira, visando o seu possível aproveitamento na estreia corintiana no Campeonato Paulista, no próximo sábado, contra o Mirassol, às 17 horas, também no Pacaembu.

O atacante faltou ao treino da última terça e depois alegou que viajou ao Rio no dia anterior para comemorar o aniversário de sua mãe, dona Rosilda, na noite de segunda-feira. O jogador entrou em contato com o clube para justificar a ausência, mas o motivo alegado pelo atleta não foi bem aceito pela diretoria corintiana, já cansada da falta de profissionalismo de Adriano, que também ainda não conseguiu entrar em forma para render o seu melhor futebol.

Essa foi a terceira falta de Adriano desde quando ele foi contratado pelo Corinthians, no ano passado. Em uma delas, o atacante alegou que teve de viajar ao Rio por causa de problemas particulares. E, em outra, justificou que estava com problemas estomacais.

Nos dois episódios, o Corinthians preferiu não multar Adriano de forma oficial, mas desta vez o presidente em exercício do clube, Roberto de Andrade, prometeu que aplicará uma punição financeira ao jogador. Porém, o dirigente não revelou a porcentagem do valor que será descontado do salário do atleta, que ganha cerca de R$ 380 mil por mês. Especula-se que a multa irá girar em torno de 10% desta quantia.

A nova falta de Adriano voltou a colocar em xeque a sua continuidade no Corinthians, com quem tem contrato até o fim de junho. A tendência, porém, é de que Tite dê novas chances ao atacante e o relacione para encarar o Mirassol neste sábado.