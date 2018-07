Após falta, atacante Kleber alega que não sabia de treino no Palmeiras

SÃO PAULO - O atacante Kleber faltou ao treino do Palmeiras na manhã desta quinta-feira e causou surpresa em todos, por não ter explicado a sua ausência. O time fará mais um trabalho na parte da tarde, e a comissão técnica espera pela presença do atleta.

Poucas horas depois de confirmar que Kleber não havia dado explicações ao clube pela sua falta, o Palmeiras alegou, por meio de sua assessoria, que "a justificativa do atleta é que não sabia da existência do treino, mas que estará normalmente à tarde" na atividade.

Mais tarde, o próprio jogador se retratou para a torcida. "Nação palmeirense, foi somente uma confusão minha de horários. Para vocês, peço desculpas agora. Para meus companheiros e Felipão, a tarde", escreveu no Twitter. "Já fiquei sabendo que amanhã a programação será em um período. Eu farei dois. Espero poder jogar na quarta-feira", completou.

Além disso, o empresário de Kleber, Giuseppe Dioguardi, também confirmou que o atacante irá treinar logo mais. "Acabei de falar com o Gladiador. Ele irá normalmente ao treino da tarde. Foi somente um problema de comunicação, nada além disso", escreveu, também na rede de microblogs.

Contusão. Kleber está sem jogar há três rodadas no Brasileiro, alegando dores na coxa esquerda. De acordo com o departamento médico do clube, ele estava liberado para atuar na última partida, contra o Santos. O atacante, entretanto, preferiu não ir para o clássico, mesmo relacionado.

Na segunda-feira, Kleber criticou o vice-presidente Roberto Frizzo e causou mais mal-estar no Palmeiras. O jogador espera ser valorizado, mas dificilmente vai receber aumento salarial em 2011. Como o Flamengo desistiu de contratá-lo, ele perdeu seu poder de barganha.

Integrantes do Conselho de Orientação Fiscal do Palmeiras se reuniram na noite de terça-feira para discutir o assunto e vão aconselhar o presidente Arnaldo Tirone a não dar nenhum aumento ao jogador. Afinal, a situação financeira do clube não é das melhores.

A expectativa agora é que Kleber volte a atuar contra o Flamengo, quarta-feira, realizando assim seu sétimo jogo no Brasileiro, fato que impedirá o atleta de defender outra equipe nesta edição do torneio nacional. Com a mudança de data (a partida seria realizada no domingo, mas foi transferida para três dias depois por causa do jogo da seleção brasileira contra o Paraguai), o jogador ganhou mais três dias para se curar das dores na coxa que alega ter, embora o departamento médico do clube diga que ele já estava liberado para atuar desde antes do clássico com o Santos.

Atualizado às 14h02 para acréscimo de informação