Após falta em treino, Tite veta presença de Adriano em amistoso

SÃO PAULO - Após faltar ao treino realizado na tarde desta terça-feira, o atacante Adriano foi vetado pelo técnico Tite para o amistoso que o Corinthians fará na noite desta quarta, contra a Portuguesa, no Pacaembu. O treinador explicou que contava com o jogador para a partida, como parte de sua preparação nesta pré-temporada, mas que resolveu tirá-lo da lista de relacionados por causa da ausência no trabalho.

O Corinthians tinha treino programado para começar às 16 horas desta terça-feira, mas Adriano não apareceu no CT do Parque Ecológico. Ele alegou que viajou ao Rio para comemorar o aniversário da mãe, dona Rosilda, e não conseguiu voltar a tempo para São Paulo. Diante da falta, a diretoria do Corinthians já anunciou que irá multar o atacante e também prometeu ter uma conversa com ele.

Tite, por sua vez, aproveitou a falta de Adriano ao treino desta terça-feira para cobrar mais comprometimento do jogador. "O Corinthians quer o Adriano, o Tite quer, mas ele tem de querer. Ele precisa ter mais que a vontade básica, pelo tempo de inatividade, pelo problema que teve, é mais que uma recuperação normal, é uma doação a mais, é uma dificuldade maior", afirmou o treinador.

Enquanto cobra uma vontade maior de Adriano, Tite já definiu o time sem ele para o amistoso contra a Portuguesa. E, como Liedson será poupado, a novidade do ataque corintiano no jogo desta quarta-feira será a estreia do atacante Elton, reforço que estava defendendo o Vasco na temporada passada.

Assim, a escalação corintiana para enfrentar a Portuguesa terá Júlio César; Alessandro, Paulo André, Leandro Castán e Fábio Santos; Ralf, Paulinho e Alex; Willian, Elton e Emerson. E, assim como aconteceu no empate com o Flamengo, no último domingo, em Londrina, Tite deve mudar os 11 jogadores no segundo tempo da partida desta quarta-feira, para fazer evitar o desgaste e testar todos do elenco.