Após falta, Kléber treina normalmente no Palmeiras

Antes da atividade, o jogador afirmou que tinha faltado pela manhã porque "não sabia da existência do treino". A ausência complicou ainda mais a sua situação no clube. No início da semana, ele trocou farpas publicamente com a diretoria por conta da lesão que o tirou das últimas partidas.

Kléber alegou dores na coxa esquerda para ficar fora dos jogos, incluindo o clássico com o Santos, no domingo. De acordo com o departamento médico do clube, ele estava liberado para atuar na partida. O atacante, entretanto, preferiu não ir para o clássico, mesmo relacionado.

Nesta quinta, o atacante treinou normalmente, sem reclamar de dores. Ele participou de um trabalho de dois toques em campo reduzido e de um treino de ataque contra defesa. Kléber fez até gol chutando de perna esquerda, local da polêmica lesão.

Inicialmente, Luiz Felipe Scolari comandaria a atividade desta tarde com os portões fechados. Contudo, o técnico decidiu abrir o treino para comprovar a participação de Kléber e encerrar a polêmica.

Durante a tarde, a justificativa dada pelo atacante para faltar ao treino foi rebatida por alguns torcedores, que alegaram ter visto o atleta em uma casa noturna na madrugada desta quinta.