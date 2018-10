Após faturar prêmio da Fifa, Marta é finalista ao Bola de Ouro

Duas semanas após receber o prêmio de melhor do mundo pela Fifa, Marta voltou a ser reconhecida internacional. Ela foi incluída na lista das 15 melhores do planeta pela revista France Football. Esta é a primeira vez que a publicação premiará também as mulheres.

A vencedora será conhecida em cerimônia marcada para o dia 3 de dezembro, junto com a premiação masculina, cujos 30 finalistas estão sendo divulgados ao longo desta segunda. A lista feminina foi publicada de uma só vez.

A indicação ao prêmio acontece apenas duas semanas depois de Marta levar pela sexta vez (um recorde tanto no masculino quanto no feminino) o troféu de melhor do mundo da Fifa. Ela fora indicada aos dois prêmios por conta da boas performances tanto pelo Orlando Pride quanto pela seleção brasileira.

Pelo time norte-americano, foi a vice-artilheira da National Women's Soccer League (NWSL) no ano de 2017, com 13 gols, e ajudou a levar sua equipe até as semifinais. Neste ano, Marta fez quatro gols e registrou o mesmo número de assistências em 17 partidas disputadas. Pela seleção, liderou a equipe na conquista da Copa América, em abril deste ano, no Chile.

Como aconteceu no prêmio da Fifa, Marta terá como maiores rivais na disputa pela Bola de Ouro - honraria que era concedida pela revista e pela entidade máxima do futebol em parceria já encerrada - duas jogadoras do Lyon. Uma delas é a norueguesa Ada Hegerberg, de apenas 23 anos. Ela chegou à final do prêmio por liderar o Lyon na conquista do título da Liga dos Campeões da Europa. Ela já havia sido eleita a melhor jogadora da Europa em 2016. Outra é a alemã Dzsenifer Marozsán, companheira de Ada na conquista europeia com a camisa do Lyon.

O time francês dominou a lista de 15 finalistas ao Bola de Ouro. Além da dupla, defendem o Lyon a inglesa Lucy Bronze, as francesas Amandine Henry, Wendie Renard e Amel Majri e a japonesa Saki Kumagai.

As outras candidatas ao troféu são Pernille Harder (Wolfsburg), Lindsey Horan (Portland Thorns), Fran Kirby (Chelsea), Sam Kerr (Chicago Red Stars), Lieke Martens (Barcelona), Megan Rapinoe (Seattle Reign), e Christine Sinclair (Portland Thorns).