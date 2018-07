Fim do mistério: Luis Enrique renova com o Barcelona até 2017

O presidente do Barcelona, Josep Maria Bartomeu, anunciou nesta terça-feira a renovação do contrato do técnico Luis Enrique por duas temporadas, até junho de 2017, após assegurar a conquista da tríplice coroa no seu primeiro ano à frente do clube catalão. "Assinamos a renovação de Luis Enrique até 2017, o teremos por mais dois anos", disse Bartomeu, durante entrevista coletiva nesta terça-feira, em que fez um balanço da vitoriosa temporada do Barcelona.

O atual acordo era válido até junho de 2016, assim foi ampliado por mais um ano pelo Barcelona, depois de Luis Enrique superar um início de trabalho irregular, que culminou nas conquistas dos títulos da Liga dos Campeões da Europa, do Campeonato Espanhol e da Copa do Rei.

Ex-jogador do Barcelona, clube que defendeu entre 1996 e 2004, Luis Enrique iniciou a sua carreira de treinador no time B do clube catalão, mas saiu em 2011, depois tendo comandado a Roma e o Celta. Em maio de 2014, o Barcelona anunciou o seu retorno, dessa vez para dirigir o time principal.

E nessa volta, Luis Enrique levou o Barcelona a assegurar a sua segunda tríplice coroa - a primeira foi na temporada 2008/2009 - com uma campanha impecável, com 50 vitórias, quatro empates e apenas seis derrotas no Campeonato Espanhol, na Copa do Rei e na Liga dos Campeões.

"Os três títulos simbolizam a união do barcelonismo", afirmou Bartomeu. "Encerramos uma temporada que foi excepcional. O Barcelona voltou a fazê-lo. Ganhamos a tríplice coroa e somos o único clube do mundo que o fez duas vezes", completou.

Assim, o Barcelona optou pela ampliação do contrato de Luis Enrique, em mais uma etapa da preparação da equipe para a próxima temporada do futebol europeu. Antes, o clube catalão havia anunciado a renovação dos contratos de Jordi Alba, Pedro e Daniel Alves. Além disso, anunciou a contratação de Aleix Vidal junto ao Sevilla.

Apesar da temporada de sucesso, não havia certeza sobre a permanência de Luis Enrique, pois ele próprio evitava comentar o assunto nas últimas semanas. Mas agora o treinador acertou a renovação do seu contrato por dois anos, período em que buscará novas conquistas.

"Como não poderia ser de outra forma, estamos muito felizes. Depois de um ano como o que vivemos, com dificuldades, mas com um grande resultado final, estamos mais do que animados e com a esperança de voltar a ganhar títulos", disse Luis Enrique, de 45 anos, ao site oficial do Barcelona.