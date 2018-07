Após fazer dois gols, Ronaldinho agradece Leonardo

Leonardo se despediu oficialmente da equipe neste sábado, um dia depois de anunciar que estava deixando o comando do Milan. "Leonardo fez coisas excelentes para nós, ele é um amigo e quero vê-lo feliz", afirmou Ronaldinho.

"Ele (Leonardo) sabia que eu era feliz (jogando) na ala esquerda mais do que ninguém e ele me colocou para jogar lá", reforçou o jogador, lembrando que o treinador o recolocou na posição do ataque na qual se consagrou anteriormente, no Barcelona, e onde conseguiu retomar o seu bom futebol na Itália.

Leonardo, por sua vez, deixou o clube com uma mensagem otimista em relação ao futuro da equipe. "Eu tive dez anos de Milan, mas eu penso que o time vai continuar jogando bem e vai melhorar", ressaltou o treinador, que garantiu ainda não ter planos para o futuro no futebol.

"Eu não tenho certeza do que eu vou fazer. Eu vou dar um tempo e pensar sobre isso calmamente", reforçou.