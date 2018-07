Após assinar contrato, Sánchez Miño celebra chegada ao Cruzeiro

Garantido como reforço do Cruzeiro desde o fim do ano passado, Sánchez Mino desembarcou no final da tarde da última terça-feira, em Belo Horizonte, e em seguida já foi para a Toca da Raposa II ser submetido a exames médicos para poder assinar contrato de empréstimo de um ano com o time mineiro.

Na última temporada, o meia argentino, que pertence ao Torino, da Itália, atuou pelo Estudiantes. Agora, ele festejou a oportunidade que terá de mostrar o seu futebol em mais um clube sul-americano de expressão.

"É uma alegria muito grande chegar até o Cruzeiro, uma instituição enorme e com uma torcida empolgante. O time é um gigante da América do Sul e vamos brigar por títulos nessa temporada. Muito contente por esta oportunidade", afirmou o jogador, em declarações reproduzidas pelo site oficial do Cruzeiro.

Nascido em Buenos Aires, Sánchez Miño, de 25 anos, foi revelado pelas categorias de base do Boca Juniors, clube que ele defender até 2014, antes de se transferir ao Torino. No clube italiano, porém, conseguiu pouco espaço e acabou sendo emprestado ao Estudiantes, antes de finalmente reforçar o Cruzeiro. Em 2012, ele foi vice-campeão da Libertadores pelo Boca, então derrotado pelo Corinthians na decisão.