Após fazer um gol, jogadora do Chelsea recebe mensagem desejando seu estupro e sua morte

Autora do gol da vitória do Chelsea sobre a Fiorentina na Liga dos Campeões feminina, a meia Karen Carney recebeu uma mensagem falando em morte e estupro em sua conta no Instagram e a postagem agitou o futebol inglês.

"De quantas chances vocês precisam para marcar no segundo tempo, vadias estúpidas", postou um usuário, que continuou com as ofensas. "Eu espero que você tenha câncer e leucemia e espero que alguém te estupre até a morte", postou o internauta, que usava o nome de "dzo09" na rede.

Após a polêmica, o Instagram deletou o perfil do usuário, mas a Federação Inglesa pede que medidas mais duras tomadas. O técnico da seleção feminina da Inglaterra, Phil Neville, disse estar indignado com a mensagem enviada para sua atleta.

"Uma mensagem enviada a uma das minhas jogadores. Absolutamente vergonhoso. Instagram, você vai fazer algo sobre isso?", postou o ex-jogador e atual treinador.

A Federação Inglesa também divulgou uma nota. "Estamos chocados e desanimados com o abuso dirigido a Karen Carney. A FA (Football Association) leva este assunto extremamente a sério e estamos oferecendo total apoio a Karen. O abuso a jogadores nas redes sociais é uma preocupação séria", diz a nota.