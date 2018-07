Após fechar com Alemanha, Holanda anuncia amistosos com Inglaterra e França A seleção da Holanda segue anunciando amistosos de peso para compensar a ausência na Eurocopa de 2016. Nesta sexta-feira, a Federação Holandesa de Futebol confirmou que seu time enfrentará as tradicionais equipes da Inglaterra e da França, anfitriã da competição europeia do próximo ano.