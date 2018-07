Após fechar com Elias, Atlético-MG quer outro volante do Sporting

Depois de anunciar a contratação de Elias, que estava no Sporting, o Atlético Mineiro deve seguir em Lisboa em busca de mais um volante. O presidente Daniel Nepomuceno revelou que o clube tem interesse em outro jogador do Sporting, o jovem Bruno Paulista, de 21 anos.

"O Bruno é um menino novo, que jogou no Bahia. A gente tem interesse", afirmou, brevemente, em entrevista à Rádio Itatiaia. Vendido ao Bahia após pouco mais de 30 partidas pelo clube, o garoto só jogou 22 minutos no Campeonato Português nesta temporada - entrou em campo no finalzinho de um jogo na passada.

Na entrevista à Itatiaia, Nepomuceno explicou que Elias assinará por três temporadas e admitiu que a transferência custou ao Atlético-MG 2,5 milhões de euros (cerca de R$ 8,4 milhões). Mais um milhão será pago em caso de alguns objetivos serem alcançados.

Com a saídas de Júnior Urso e Leandro Donizete, porém, só a chegada de Elias não basta.

"Eu acho que o Atlético precisa de outro volante. Mas agora teremos mais paciência. Com o tempo nós vamos contratar", prometeu o presidente atleticano. Roger Bernardo, do Ingolstadt, da Alemanha, tem pré-contrato e chega à Cidade do Galo para o segundo semestre.