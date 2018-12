Após fechar com volante, Palmeiras anuncia contratação do atacante Carlos Eduardo

O Palmeiras anunciou nesta quarta-feira a contratação de dois jogadores para a temporada de 2019. À tarde, o volante Matheus Fernandes, do Botafogo, foi oficializado com um contrato de cinco temporadas. À noite, em suas redes sociais, o clube alviverde acertou com o atacante Carlos Eduardo, que estava no Pyramids, do Egito. O jogador também assinou um vínculo até o final de 2023.

Carlos Eduardo, de 22 anos, foi revelado pelo Goiás, clube pelo qual se profissionalizou em 2015. Na equipe esmeraldina, foi tetracampeão estadual e marcou 29 gols em 153 partidas. No Egito, ele jogava com o atacante Keno, que deixou o Palmeiras no meio deste ano.

Além do volante e do atacante, o Palmeiras já oficializou as chegadas do meio-campista Zé Rafael, ex-Bahia, e do atacante Arthur Cabral, que estava no Ceará. Além disso, acertou as renovações dos goleiros Fernando Prass e Jailson e do zagueiro Edu Dracena, assim como a compra dos direitos econômicos do lateral-direito Mayke junto ao Cruzeiro.