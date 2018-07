Após férias, Neymar retorna aos treinos no Barcelona

Acabaram as férias de Neymar. O atacante do Barcelona se reapresentou nesta quinta-feira ao clube catalão para fazer exames médicos. O brasileiro ganhou mais dias de descanso que o restante do elenco por ter disputado a Copa América. Nas férias, neymar viajou pelo mundo. Passou dias no Brasil, alguns em Santos, visitou os Estados Unidos e Japão e curtiu os últimos dias na praia em Ibiza, na Espanha. Daniel Alves, agora de contrato renovado, também se reapresentou nesta quinta-feira.

A novidade foi a presença dos argentinos Lionel Messi e Javier Mascherano. A dupla antecipou o retorno. Como os dois disputaram a final da Copa América, o Barça concordou que os jogadores esticassem um pouco mais o período de descanso. Eles deveriam retornar ao clube somente no dia 2 de agosto, na próxima segunda-feira. Dessa forma, o Barcelona está montado para a temporada.

O time espanhol, campeão da Liga Espanhol e da Liga dos Campeões, começou a pré-temporada bem mais cedo. A equipe catalã já disputou alguns amistosos nos Estados Unidos, diante de Los Angeles Galaxy, Chelsea e Manchester United. O Barcelona já está de volta ao país, onde fará a segunda parte de sua preparação.