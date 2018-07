Após férias, Seedorf não quer dar prazo para sua estreia no Botafogo RIO - Depois de ganhar um período a mais de férias e se apresentar para a pré-temporada 10 dias após os demais atletas do Botafogo, o meia Clarence Seedorf não quis dar um prazo para seu primeiro jogo em 2013. Nesta quinta-feira, em sua primeira entrevista coletiva no ano, o holandês, que ainda não foi escalado pelo técnico Oswaldo de Oliveira em nenhum coletivo, também não quis descartar sua participação na estreia do time, neste domingo, contra o Duque de Caxias.