Após festa da torcida, Grêmio começa período de treinos em Gramado

O Grêmio já está em Gramado, na Serra Gaúcha, onde realizará a sua pré-temporada de 2015. A delegação da equipe gaúcha, formada por 33 jogadores, foi recebida com festa dos torcedores na noite de domingo e agora espera a chegada do lateral-direito Rafael Galhardo, recém-contratado pelo clube.

Galhardo, de 23 anos, iniciou a carreira no Flamengo e também teve passagens por Santos e Bahia, o seu último time. Ele será uma das caras novas do Grêmio na sua pré-temporada, assim como Marcelo Oliveira, que também foi contratado pelo clube, e de jogadores vindos das categorias de base, como os laterais Liverson e Marcelo Hermes e os atacantes Erik e Paulista. Além disso, estão de volta ao time o meia Douglas e o atacante Marcelo Moreno.

Na noite de domingo, mais de 3 mil torcedores gremistas ignoraram a chuva em Gramado e receberam os jogadores com festa. "Fiquei de boca aberta com a reação do torcedor, que estava ali, enfrentando chuva forte para nos apoiar, nos dar força nesse início de pré-temporada", afirmou o volante Fellipe Bastos.

Em Gramado, o Grêmio vai intensificar a sua preparação para a temporada 2015 com treinos em dois períodos praticamente em todos os dias. O time estreará no Campeonato Gaúcho em 31 de janeiro, na Arena Grêmio, diante do União Frederiquense.