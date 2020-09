Após festa do naming rights, Corinthians precisa vencer o Goiás para evitar crise

A diretoria do Corinthians tirou das costas o peso do naming rights do estádio e agora a única pressão que existe no clube está em cima da equipe comandada por Tiago Nunes. Depois da derrota no clássico para o São Paulo, o time está próximo de entrar na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro e precisa vencer o Goiás hoje, às 19h15, no estádio da Serrinha, em Goiânia, para amenizar a crise que ronda o elenco.

Nas comemorações pelos 110 anos, na arena em Itaquera, o diretor de futebol Duílio Monteiro Alves bancou a permanência de Tiago Nunes no cargo e pediu paciência, pois trata-se de uma mudança de estilo de jogo. O problema é que o Corinthians está em 16.º lugar, com os mesmos 5 pontos do Red Bull Bragantino, o 17.º. Apesar de ter disputado apenas cinco partidas, o time do Parque São Jorge já está dez pontos atrás do líder Internacional. E com um futebol apresentado até aqui de desanimar o mais otimista dos torcedores corintianos.

Mais uma vez a escalação da equipe não foi confirmada. O lateral-esquerdo Sidcley, que falhou no segundo gol do São Paulo, pode perder a vaga no time para Lucas Piton. No ataque, não dá para garantir um titular absoluto sequer. Os reservas Otero, Mateus Vital, Boselli e Araos podem ganhar uma oportunidade na equipe.

O atacante argentino Boselli, inclusive, apareceu nas imagens da Corinthians TV treinando já sem a máscara de proteção no rosto, que usava em função de um afundamento de face sofrido no jogo contra o Oeste, na última rodada da fase de classificação do Campeonato Paulista.

O volante Camacho, que não disputou o clássico contra o São Paulo por conta de um estiramento na panturrilha, treinou e deve ser opção no banco de reservas.

FICHA TÉCNICA:

GOIÁS: Tadeu; Juan Pintado, Fábio Sanches, Rafael Vaz e Jefferson; Sandro, Gilberto (Ratinho) e Daniel Bessa; Keko, Vinícius Lopes (Rafael Moura) e Mike (V. Andrade). Técnico: Thiago Larghi.

CORINTHIANS: Cássio; Fagner, Gil, Danilo Avelar e Sidcley (Lucas Piton); Éderson, Cantillo e Luan (Araos); Ramiro, Léo Natel (Gustavo Mosquito) e Jô (Boselli). Técnico: Tiago Nunes.

Juiz:José Mendonça da Silva Junior(PR).

Local: Estádio da Serrinha, em Goiânia.

Horário: 19h15.

Na TV: Pay-Per-View.