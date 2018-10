Após festa do título, Ariel Cabral pede concentração ao Cruzeiro no Brasileirão

Após a conquista da Copa do Brasil, o Cruzeiro se reapresentou na manhã deste sábado, na Toca da Raposa 2, em Belo Horizonte. Sem tempo para descansar, o time mineiro já se prepara para retomar os seus compromissos no Campeonato Brasileiro, neste domingo, às 19 horas, contra a Chapecoense, no estádio Independência, no jogo da entrega das faixas aos campeões.

Titular nos dois jogos da final contra o Corinthians, o volante Ariel Cabral pediu concentração para o elenco cruzeirense nos jogos que faltam para o final da temporada. Após a partida diante da Chapecoense, o time mineiro enfrenta Ceará e Paraná, outros dois adversários que brigam contra o rebaixamento.

"A gente tem que trabalhar depois da comemoração, foi tudo muito lindo. Temos muitos jogos até acabar o ano e precisamos retomar com muita força e com toda a concentração para treinar", destacou o volante.

O técnico Mano Menezes não confirmou, mas indicou que, apesar do pouco tempo de descanso dos jogadores, deve escalar força máxima contra a Chapecoense, rechaçando a possibilidade de promover testes na equipe para que seus comandados consigam a melhor pontuação possível nesta reta final de competição.

Ariel Cabral garante estar pronto para jogar. "Não conheço quase nenhum jogador que jogue o ano todo. Não há corpo que aguente. É assim. Quando o treinador escolher, o jogador tem que estar pronto. Eu estou pronto para quando ele precisar de mim. Temos que continuar desse jeito", disse.

O Cruzeiro soma 37 pontos na tabela de classificação e, como já está garantido na Copa Libertadores de 2019, não briga por mais nada no torneio nacional.