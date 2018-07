Após festa do título, Marcelo Oliveira prevê Cruzeiro 'brilhante' em 2014

SÃO PAULO - Campeão nacional com bastante antecipação, o Cruzeiro finalmente recebeu a taça da CBF no último domingo, quando caiu por 2 a 1 diante do Bahia, no Mineirão, pela penúltima rodada do Brasileirão. Após o duelo, o técnico Marcelo Oliveira voltou a destacar a excelente campanha da equipe, assim como começou a projetar um 2014 de sucesso para o time.

"Não foi só pelo técnico, pelo presidente, pela comissão técnica e pelos jogadores. Todos juntos conseguiram esse feito e a gente espera que seja assim sempre. A união vai nos fazer fortes para a próxima temporada, quem sabe também brilhante", aposta o comandante, enfatizando os méritos acumulados pelos cruzeirenses nesta edição da competição nacional.

"Os números do Cruzeiro, não tem como negar, são muito expressivos: melhor ataque, segunda melhor defesa, melhor visitante, melhor mandante. Ganhou de todos os times. O time todo praticamente fez gol, acho que apenas o Ceará não fez. Então a lição que passamos talvez seja a do trabalho em conjunto", ressaltou.

Os jogadores, por sua vez, festejaram o fato de que finalmente puderam erguer o troféu de campeões brasileiros. "Hoje (domingo) é a taça verdadeira. Hoje nós temos que comemorar extravasar bastante, porque somos merecedores", disse o atacante Willian. "A gente comemorou tanto e hoje é mais um dia para comemorar. O Cruzeiro é tri e é isso que importa", completou o centroavante Borges.