Após fiasco, Internacional recebe apoio em chegada ao Brasil

Depois de cerca de 20 horas de viagem, a delegação do Internacional desembarcou em Porto Alegre nesta segunda-feira à tarde, após ter partido de Abu Dabi, onde o clube disputou o Mundial de Clubes da Fifa. Apesar do fiasco histórico da equipe, eliminada pelo africano Mazembe, da República Democrática do Congo, logo na semifinal, dezenas de torcedores foram recepcionar os jogadores no Aeroporto Salgado Filho.

Recebidos com palavras de incentivo dos seus torcedores, os jogadores não fugiram do contato com a imprensa durante a chegada ao local. Entre eles, o capitão Bolívar admitiu que a derrota logo na estreia da competição, e diante de um azarão, servirá de lição ao time.

"Agora é pensar no ano seguinte. Tiramos lições importantes e devemos aproveitá-las para o futuro próximo. A ideia é lutar novamente pelos títulos", afirmou o jogador, ao comentar o favoritismo do Inter na semifinal, que acabou não se confirmando.

Pelo fato de terem disputado o Mundial, os jogadores do time gaúcho só voltarão aos treinos em 19 de janeiro. O período de descanso foi comemorado pelo lateral Nei. "Será importante para nós, que trabalhamos o ano inteiro totalmente concentrados. É hora de descansar", destacou.

O atacante Rafael Sóbis, por sua vez, ressaltou que a equipe precisa recarregar as suas forças depois de um ano de tanta cobrança para o elenco. "A pressão foi grande e agora é um recomeço. Vamos aproveitar estas férias, se desligar um pouco, e depois voltar com tudo", disse.

Como o elenco principal do Inter estará em férias até o próximo dia 19, os primeiros jogos do próximo Campeonato Gaúcho serão disputados pelo time B da equipe colorada, que voltou aos treinos na última quarta-feira. A estreia do clube no torneio estadual será no dia 16 de janeiro, contra o Cruzeiro de Porto Alegre, fora de casa.