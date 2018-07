Após ficar encostado, Renan mira novas oportunidades no Botafogo

"O Jefferson dispensa comentários. Basta ver a situação dele na seleção brasileira. Mas é claro que eu quero jogar. Se o Jefferson quiser, poderia ficar o ano todo na seleção. Ficaria muito feliz. Se o René optar por mim, estarei pronto para jogar", brincou Renan, em entrevista coletiva nesta quinta-feira.

Durante o recesso de Copa do Mundo, em 2014, Renan recebeu propostas para sair do time alvinegro. E, pensando em adquirir uma sequência de jogos como titular - algo difícil no Botafogo, uma vez que o titular Jefferson vivia uma boa fase -, ele cogitou se transferir de time. As negociações não tiveram sucesso e, depois disso, a comissão técnica preferiu mantê-lo "encostado".

"Aconteceram muitas coisas naquele período da parada para a Copa do Mundo. Tem certas coisas que outras pessoas deveriam responder, a comissão que estava na época", lamentou. "Eu não queria prejudicar ninguém, muito menos o clube. Alguns clubes me procuraram, nós estudamos com a diretoria e não aconteceu até pelo meu carinho com o Botafogo, por tudo que vivi aqui."

Agora, além de Jefferson, Renan vai disputar posição com Andrey e Helton Leite. No entanto, a concorrência não preocupa o goleiro, que está tão motivado e com a mesma "alegria de quando subiu para os profissionais", em 2008.