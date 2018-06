Após ficar fora das semifinais, Fluminense inicia Taça Rio em duelo com o Bangu

Depois de ficar fora das semifinais da Taça Guanabara, o Fluminense espera escrever uma história diferente na disputa da Taça Rio. Nesta quarta-feira, o time vai a campo para jogar na primeira rodada do segundo turno do Campeonato Carioca em confronto com o Bangu, às 16h30, em Moça Bonita.

Na Taça Guanabara, a equipe terminou na terceira posição do Grupo C, com oito pontos. Agora, deixou a frustração de lado e vem empolgado após golear o Salgueiro-PE por 5 a 0 e avançar à terceira fase da Copa do Brasil. O Bangu por sua vez, foi o segundo colocado do Grupo B e acabou eliminado ao empatar por 2 a 2 com o Boavista nas semifinais, já que o adversário classificou-se como líder do Grupo C e tinha a vantagem da igualdade para ir à decisão.

A classificação com goleada na Copa do Brasil serviu para elevar a autoestima do Fluminense, que ainda não viveu momentos de paz na temporada. Satisfeito com a atuação diante do time pernambucano, o técnico Abel Braga deve levar o mesmo time a campo.

O lateral-esquerdo Ayrton Lucas foi liberado pelo departamento médico, mas ainda está em trabalho de transição e não deve ficar à disposição do treinador. Com isso, a tendência é de que Marlon continue como titular.

Enquanto o Fluminense se preocupava com a Copa do Brasil, o Bangu fazia uma intertemporada no CT João Havelange em Pinheiral. A preparação começou após a eliminação para o Boavista e durou sete dias. "Essa parada na maratona de jogos foi importante para recuperar jogadores, melhorar o condicionamento e desenvolver mais variações táticas", disse o técnico Alfredo Sampaio.