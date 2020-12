Após ficar fora de lista da Fifa, Neymar brinca: 'Não deu certo, partiu basquete'

O atacante Neymar, do Paris Saint-Germain, da França, postou nas redes sociais mensagens enigmáticas depois do anúncio da Fifa de quem seriam os três finalistas ao prêmio de melhor jogador do mundo. O camisa 10 brasileiro perdeu na preferência do júri para Messi, Cristiano Ronaldo e Lewandowski e em publicações no Twitter mencionou que se dedicaria ao basquete a ao videogame.

O jogador utilizou emojis para se expressar e sugerir que esperava ser indicado ao prêmio. "Não deu certo, partiu basquete", escreveu. Minutos depois, uma outra postagem complementar Neymar publicou: "Já desisti do basquete. Virei gamer". A Fifa vai divulgar o vencedor do prêmio no próximo dia 17, em cerimônia virtual transmitida a partir de Zurique, na Suíça.

Neymar já esteve duas vezes entre os três finalistas ao prêmio de melhor jogador do mundo. Uma em 2015, quando o ganhador foi o argentino Messi, e depois em 2017. Nessa última ocasião, quem recebeu o troféu foi o português Cristiano Ronaldo. Tornar-se um vencedor da honraria é um antigo projeto de carreira de Neymar, que buscou justamente a ida ao Paris Saint-Germain para se tornar protagonista e ter mais chances.

Ja que no não deu certo, partiu — Neymar Jr (@neymarjr) December 11, 2020

Já Desisti do virei GAMER — Neymar Jr (@neymarjr) December 11, 2020

Apesar do revés desta sexta, Neymar estava na lista dos 11 nomes pré-selecionados. Na última temporada o jogador foi campeão francês pelo PSG e ajudou o time a chegar à final da Liga dos Campeões. Na atual temporada o camisa 10 marcou nove gols em 11 partidas.