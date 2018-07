Após ficar fora de treino, Ricardo Oliveira é relacionado no Santos

Depois de ter ficado fora do treino do Santos realizado na última sexta-feira, Ricardo Oliveira foi relacionado para o clássico contra o São Paulo neste domingo, às 18h30, na Vila Belmiro, pelas semifinais do Campeonato Paulista. Ele chegou a ser tido como dúvida para o confronto, mas deverá reunir condições de pegar os são-paulinos.

O centroavante se ausentou do treino de sexta-feira por conta de dores no joelho direito. Já Robinho, que foi substituído na partida contra o XV de Piracicaba, no último domingo, por conta de dores musculares, foi poupado contra o Londrina pela Copa do Brasil e passou a semana sob tratamento especial, mas também está garantido no time santista.

Outras três boas notícias foram as confirmações de Valencia, Renato e David Braz. O primeiro sofreu uma pancada no joelho direito no jogo contra o Londrina e também foi poupado do treino de sexta. O outro volante estava com o tornozelo inchado e o zagueiro passou no início da semana por uma intervenção cirúrgica na mão esquerda.

O Santos deve ir a campo contra o São Paulo com: Vladimir; Victor Ferraz, Werley, David Braz e Chiquinho; Valencia, Renato e Lucas Lima; Geuvânio, Robinho e Ricardo Oliveira.

Confira os relacionados do Santos para o clássico:

Goleiros: Vladimir e Gabriel Gasparotto.

Laterais: Chiquinho, Victor Ferraz e Cicinho.

Zagueiros: Werley, David Braz e Paulo Ricardo.

Volantes: Valencia, Renato, Lucas Otávio e Leandrinho.

Meias: Elano e Lucas Lima.

Atacantes: Robinho, Geuvânio, Ricardo Oliveira e Gabriel.