Após ficar oito meses sem jogar, Raúl Jiménez volta a disputar uma partida pelo Wolverhampton

Depois de ficar oito meses sem jogar em razão de uma grave lesão na cabeça, o centroavante Raúl Jiménez voltou a disputar uma partida pelo Wolverhampton. Com uma proteção especial, o mexicano de 30 anos foi titular no amistoso contra o modesto Crewe Alexandra, equipe da terceira divisão inglesa, na manhã deste sábado, 17.

Sua presença, no entanto, não impediu a derrota da sua equipe. Com um belo gol no início do segundo tempo, marcado por Christopher Long, o Crewe Alexandra saiu vencedor do jogo que marcou a estreia do treinador Bruno Lage à frente do Wolves e o que inaugurou os trabalhos do time inglês para a temporada 2021-2022.

Jiménez atuou por cerca de 30 minutos antes de ser substituído por Patrick Cutrone, atacante italiano que fazia a sua reestreia pelos Wolverhampton. Enquanto esteve em campo, o mexicano quase abriu o placar em cobrança de falta que acertou o travessão.

O motivo do afastamento de Jiménez ocorreu em novembro do ano passado. Em partida contra o Arsenal, no Emirates Stadium, o centroavante saiu de campo direto para o hospital após um choque de cabeça com o zagueiro brasileiro David Luiz que o deixou desacordado. A lesão obrigou o mexicano a se submeter a uma cirurgia no crânio, que o afastou das atividades com bola até maio deste ano, quando retornou aos treinos em campo.

Com 110 partidas pelo Wolverhampton, Jiménez soma 48 gols e 18 assistências. Ele chegou ao clube inglês por empréstimo para a temporada 2018-2019, quando os Wolfes retornaram à Premier League. Após uma primeira temporada satisfatória, o jogador, então atleta do Benfica, foi adquirido pelo clube inglês em definitivo em abril de 2019, por 38 milhões de euros — R$ 165 milhões na cotação da época.