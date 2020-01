Após ficar próximo de reforçar Athletico-PR, Vizeu é anunciado por clube russo

Felipe Vizeu não seguirá no futebol brasileiro em 2020. Após ficar próximo de ser oficializado como reforço do Athletico Paranaense, o centroavante foi anunciado nesta quinta-feira como jogador do Akhmat Grozny, da Rússia. Ele ficará no clube da região da Chechênia até dezembro de 2020. "Nosso reforço Felipe Vizeu jogará pelo Akhmat sob o número 27", anunciou a equipe russa em seu perfil no Twitter.

A Udinese, clube detentor dos direitos de Vizeu, chegou a anunciar o empréstimo de Vizeu ao Athletico-PR em 4 de janeiro. Porém, a falta de acordo entre o centroavante e o clube paranaense impediu que a transação fosse sacramentada.

Este será o segundo empréstimo consecutivo de Vizeu, pois em 2019 o centroavante defendeu o Grêmio. No clube gaúcho, o centroavante não conseguiu deslanchar. Sofreu com lesões e teve um passagem discreta, com cinco gols marcados em 26 partidas.

O atacante, de 22 anos, possui contrato até 2023 com a Udinese, que o adquiriu em 2018 junto ao Flamengo. Nas últimas temporadas, porém, tem optado por repassá-lo a outros times. Já na Itália, atuou em apenas cinco ocasiões e não marcou gols.

Antes denominado Terek Grozny, o Akhmat Grozny é apenas o 12º colocado no Campeonato Russo, com 19 pontos somados em 19 rodadas. O clube tem apenas um ponto de vantagem para a zona de rebaixamento.