Após ficar sem acesso, Ponte Preta encaminha renovação com Kleina

Após o empate sem gols com o Avaí que decretou a permanência da Ponte Preta por mais uma temporada na Série B do Campeonato Brasileiro, a diretoria do clube campineiro revelou que iniciou conversas para garantir a permanência de Gilson Kleina para a temporada 2019.

O presidente José Armando Abdalla afirmou que o treinador está auxiliando o clube na busca por reforços para o ano que vem. Nesta segunda-feira, a Ponte Preta liberou todo elenco para férias e logo em seguida iniciará o planejamento para o ano que vem.

"Estamos trabalhando em alguns nomes indicados pelo próprio Kleina. O trabalho continua e se Deus quiser vamos alcançar o objetivo que não foi alcançado esse ano", comentou o mandatário.

Apesar do entusiasmo do presidente, Kleina preferiu adotar cautela e disse que vai se reunir com dirigentes da Ponte nos próximos dias para tratar da renovação. Ele ainda deu a entender que quer tranquilidade para trabalhar.

"Tem que fazer uma reflexão. A renovação não é só com o Gilson Kleina. Precisa de ajustes para ter crescimento de todos. A gente não pode se atrelar ao lado financeiro só", acrescentou o treinador.

Kleina desembarcou para sua terceira passagem no clube no começo de outubro. Em nove jogos, ele conquistou sete vitórias e dois empates, levando a Ponte Preta, que estava ameaçada pelo rebaixamento, a sonhar com o acesso à elite na última rodada da Série B. Nesse período, o treinador teve oferta para retornar à Chapecoense, mas preferiu ficar em Campinas.