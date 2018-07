Após 'fico' de Ricardo Gomes, Botafogo busca vaga antecipada na Copa do Brasil

Com a permanência do treinador, o time tenta garantir a classificação antecipada pelo torneio nacional. Para isso, o clube precisa vencer por dois gols ou mais de vantagem para evitar o confronto que está marcado para o próximo dia 19, no estádio Los Larios, em Duque de Caxias (RJ).

Com o contrato renovado até 2017, Ricardo Gomes também ganhou novidades. Uma delas já vai estrear como titular. É o lateral-esquerdo Victor Luís, que entra no lugar de Diogo Barbosa, lesionado. Já o meia Marquinho e o atacante Geovane Maranhão ficam como opção no banco de reservas.

Além de não ter Diogo Barbosa, o treinador não poderá contar com o argentino Carli e com o volante Airton, ambos poupados para a estreia no Campeonato Brasileiro, neste domingo, contra o São Paulo. O atacante Ribamar está com dores no tornozelo e também não viajou com o time.

Terceiro colocado no Campeonato Baiano, o Juazeirense conseguiu a sua vaga para a Série D nacional e quer manter o embalo para surpreender o Botafogo. A novidade no time deve ser a entrada de Gianlucas, que não estava regularizado no Estadual e não participou do jogo do fim de semana. Ele entra na vaga de Everlan.