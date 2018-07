Após fim da festa, Fluminense planeja Libertadores

Após a derrota para o Cruzeiro, 2 a 0, domingo, no Engenhão, e da festa em campo pela conquista antecipada do título nacional, os jogadores, a comissão técnica, os cartolas e patrocinadores tricolores foram para uma churrascaria comemorar, o que não puderam fazer há uma semana, quando selaram a conquista com a vitória sobre o Palmeiras, em Presidente Prudente.

"Não é uma obsessão (a Libertadores). Mas vejo como um dever do Fluminense buscar esse título, assim como todos os outros que estivermos disputando'', disse Celso Barros, presidente da Unimed Rio, patrocinador do futebol do clube.

Barros indicou que as contratações na pré-temporada serão pontuais. "Nosso grupo é fortíssimo e vai continuar assim. Se vier um ou outro jogador, é para somar a esse elenco que já é muito bom. Vamos fazer um esforço para manter este grupo."

O presidente Peter Siemsen falou em alcançar "o topo da América e do mundo". Alguns jogadores têm o contrato por expirar ao fim deste ano, mas os pilares da equipe, como Fred, Deco e Wellington Nem estão garantidos para a próxima temporada.

A meta mais próxima, porém, é quebrar o recorde nos pontos corridos com 20 clubes, obtido pelo São Paulo em 2006: 78 pontos. Com 76, o Fluminense precisa de mais uma vitória nas duas rodadas finais. O adversário do domingo é o Sport, que luta contra o rebaixamento, na Ilha do Retiro.