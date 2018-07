Após fim de empréstimo, André volta ao Atlético-MG; Cruzeiro tem seis retornos Especulado no Corinthians depois de se destacar pelo Corinthians, o atacante André está de volta ao Atlético-MG, pelo menos legalmente. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) publicou o Boletim Informativo Diário (BID) nesta sexta-feira com os jogadores que retornam aos clubes de origem após os empréstimos que se encerraram no dia 31 e André agora está novamente sob contrato com o Atlético.