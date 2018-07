Após fim de invencibilidade, Carille exibe orgulho com campanha do Corinthians

O técnico Fábio Carille procurou não lamentar a derrota por 1 a 0 para o Vitória, neste sábado, no Itaquerão, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, que tirou uma invencibilidade de 34 jogos do Corinthians na temporada. O treinador preferiu exaltar o fato de o time ter ficado cinco meses sem ser batido no ano. Foi a segunda maior série invicta em 106 anos de clube, atrás apenas da marca obtida em 1957, quando permaneceu 37 jogos sem perder (26 vitórias e 11 empates).

"Não existe equipe imbatível, a gente sabia. A gente sabia também da proposta de jogo do Vitória, que fez um bom jogo contra o Cruzeiro e ganhou do Flamengo assim. A gente procurou não desorganizar, foi qualidade do adversário. A gente tem que se sentir orgulhoso por tudo o que fizemos até agora", disse o treinador.

Apesar da derrota, a equipe foi aplaudida pela torcida após o jogo e a diretoria, inclusive, planeja homenagear o grupo pela série invicta de 34 partidas em vez de cobrar os jogadores pelo tropeço em casa. O Corinthians continua na liderança do Brasileirão com 47 pontos, oito a mais do que o Grêmio, segundo colocado. O Vitória, com 22, está na zona do rebaixamento.

"Sou muito ciente e tranquilo de tudo, trabalhamos demais, sempre buscando o melhor, infelizmente não acontece tudo como a gente imagina. Foram 34 jogos sem perder, um turno inteiro, a melhor campanha, temos de nos sentir orgulhosos", insistiu o treinador.

Para Carille, faltou ao Corinthians jogar mais pelas beiradas do campo para furar o bloqueio defensivo do Vitória. No intervalo, o treinador perdeu Guilherme Arana, com dores na coxa direita, substituído por Moisés. Com a alteração, a equipe diminuiu a intensidades das jogadas pelo setor esquerdo e passou a jogar mais pelo meio.

"Tinha de ter mais paciência, o jogo era pelos lados. Até cruzamos bastante no primeiro tempo, mas depois centralizamos muito, onde estava fechado. A gente pediu para chegaram pelos lados. É a lição que levo do jogo", disse Carille.

O Corinthians volta a campo na quarta-feira, quando enfrenta a Chapecoense, em Santa Catarina, em jogo atrasado da 20ª rodada. O zagueiro Balbuena levou o terceiro cartão amarelo após o apito final por reclamação e está suspenso.