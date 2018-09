Após fim de jejum de vitórias, Atlético-MG terá desfalque contra xará paranaense

O triunfo por 1 a 0 sobre o então líder São Paulo, na quarta-feira, no estádio Independência, em Belo Horizonte, encerrou um breve jejum do Atlético Mineiro, que não ganhava pelo Campeonato Brasileiro há três rodadas - empates contra Corinthians e Vasco e derrota para o Vitória. De volta à briga pelas primeiras colocações, o time do técnico Thiago Larghi terá um desfalque para a importante partida contra o Atlético Paranaense, na próxima segunda, novamente em casa, pela 24.ª rodada.

O lateral-direito Emerson terá de cumprir suspensão automática por ter levado o terceiro cartão amarelo na vitória sobre o São Paulo. O jogador está prestigiado, sendo titular nos últimos sete jogos, e na quarta-feira a diretoria atleticana confirmou que comprou os 25% restantes dos direitos econômicos que pertenciam à Ponte Preta.

Com a ausência do lateral-direito, que virou titular do Atlético-MG na 17.ª rodada do Brasileirão, Thiago Larghi deve escalar Patric na posição. Outro desfalque contra o Atlético-PR será o atacante Chará, que está defendendo a seleção da Colômbia em amistosos nos Estados Unidos. Em contrapartida, se perde Emerson, ganhará a volta do volante Elias, que cumpriu a punição imposta pelo STJD com a suspensão de duas partidas.

Sobre a vitória contra o São Paulo, o técnico atleticano destacou o apoio dos torcedores e o empenho dos jogadores. "A torcida está de parabéns e nos ajudou muito a conseguir essa vitória. O time lutou e, como um todo, está de parabéns pela entrega. Foi uma vitória dificílima e eles lutaram durante os 90 minutos, jogando futebol. Quando teve que marcar, marcou, e todos se ajudaram. É uma vitória ímpar e espero que seja o início de uma sequência positiva no campeonato", afirmou Thiago Larghi, em entrevista coletiva após a partida.