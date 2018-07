Após fim do Brasileirão, Elias revela acerto com o Atlético de Madrid

SÃO PAULO - Além da decepção pela perda do título do Campeonato Brasileiro, o torcedor corintiano recebeu mais uma notícia ruim neste domingo. Após o empate por 1 a 1 diante do Goiás no Estádio Serra Dourada, em Goiânia (GO), pela última rodada, Elias revelou que irá atuar pelo Atlético de Madrid (ESP) em 2011.

"Infelizmente estou indo embora. Está tudo apalavrado com o Atlético de Madrid", afirmou o volante, chorando muito, ainda no gramado do estádio, onde foi aclamado pelos torcedores - mesmo em Goiânia, a maioria era de corintianos.

Elias deixa o Corinthians após três anos, período em que virou ídolo da torcida e ganhou uma convocação para a seleção brasileira de Mano Menezes, seu ex-técnico no clube paulista. Pelo time alvinegro, ele faturou a Série B do Brasileirão em 2008, a Copa do Brasil e o Campeonato Paulista em 2009.

Valor. De acordo com o jornal Marca, o Atlético de Madrid pagará 7 milhões de euros (cerca de R$ 20 milhões para contratar Elias).

Além de Elias, o Corinthians perde para o próximo ano o zagueiro William, que encerra a carreira aos 34 anos. Jucilei tem várias propostas do futebol europeu e também pode sair.

A diretoria pretende contratar de três a cinco jogadores para 2011. O nome mais cotado é o do atacante Adriano, da Roma (ITA).