Após fim do jejum de vitórias, América-MG quer manter boa fase contra Fluminense

O time mineiro vem de vitória por 1 a 0 sobre o Santos no último domingo, o primeiro triunfo sob o comando do técnico Enderson Moreira. Para o duelo contra a equipe carioca, o treinador não contará com o volante Leandro Guerreiro, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, e o lateral-esquerdo Gilson, que não se recuperou de uma pancada no joelho, sofrida na última partida.

Durante a semana, Enderson Moreira confirmou os substitutos. Danilo Barcelos entrará na lateral esquerda e Claudinei substituirá o capitão da equipe no meio de campo. O meia Osman, um dos principais jogadores da equipe no duelo contra o Santos, comemorou o bom momento do time.

"Começou um novo campeonato quando a nossa atitude mudou dentro de campo. Sempre queremos somar pontos, tanto dentro de casa como fora. Quem sabe a gente não consegue nossa primeira vitória fora contra o Fluminense?", comentou Osman.