Após Flamengo, Inter também desiste de participar da Florida Cup

O adiamento da última rodada do Campeonato Brasileiro forçou mais um clube a desistir de disputar a Florida Cup. Nesta quarta-feira, o Internacional seguiu o Flamengo e também avisou que não vai participar do torneio de pré-temporada que será jogado na Florida em janeiro.

Em breve comunicado, os organizadores afirmaram que "Corinthians, São Paulo e Vasco são os times brasileiros confirmados no torneio" e que "o Internacional comunicou nesta quarta-feira que não vai mais participar da competição". Atlético-MG e Bahia estarão em um torneio preliminar, uma semana antes, denominado Florida Cup Challenge.

O Challenge começa para os times brasileiros em 8 de janeiro, com Atlético-MG x Bayer Leverkusen. O problema é que a equipe mineira jogou a final da Copa do Brasil no último dia 7 de dezembro e, por lei, os jogadores têm direito a um mês de férias. Não daria tempo de atuar em Bay Lake já no dia 8.

O Atlético ainda não detalhou como solucionará o problema, mas a tendência é que os titulares não joguem. Há a possibilidade de utilizar um elenco jovem, opção que encontra como empecilho o fato de o time sub-20 disputar a Copa São Paulo de Futebol Júnior na mesma época.

Como o Flamengo manteve o elenco reunido até a última rodada do Brasileirão, no último dia 10, a diretoria carioca optou por não colocar o time para jogar logo na primeira semana da pré-temporada e, já na semana passada anunciou a desistência de ir aos Estados Unidos.

O Bahia ficou com a vaga dos cariocas e, sem jogar desde 26 de novembro, não terá problemas em entrar em campo contra o Wolfsburg no dia 12 de janeiro. Três dias depois, encara o Estudiantes.

Já a Florida Cup terá a primeira rodada, de quartas de final, nos dias 15 e 16. Pela tabela inicial, o Corinthians pega o River Plate, o Vasco joga contra o Barcelona de Guayaquil (Equador) e o São Paulo encara o Shangai SIPG, da China. O Inter deveria enfrentar o Millonarios, da Colômbia. Depois, os resultados desses jogos definem as partidas das rodadas seguintes, dias 18/19 e 21.

Uma possibilidade para os organizadores é dar ao Atlético-MG a vaga que era do Internacional, adiando a estreia dos mineiros, e convidar uma nova equipe para jogar a Challenge Cup no lugar do Atlético.