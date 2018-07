Após folga, São Paulo celebra tempo de treinos para encarar o Toluca

Depois de ter empatado por 1 a 1 com o The Strongest na noite da última quinta-feira, em um desgastante jogo em La Paz, onde assegurou classificação no sufoco às oitavas de final da Libertadores, o São Paulo curtiu uma folga neste sábado antes de dar início à preparação o duelo da próxima quinta, contra o Toluca, às 21h45, no Morumbi.

Ao falar sobre o confronto, o site oficial do clube destacou, no final da tarde deste sábado, que este será o maior período de treinos que o técnico Edgardo Bauza terá para preparar a equipe entre um jogo e outro desde que assumiu o comando do time.

A folga deste sábado foi necessária para dar maior descanso ao elenco após os efeitos provocados pela altitude de La Paz na última quinta. E a preparação para o jogo de ida das oitavas de final da Libertadores será iniciada neste domingo, no CT da Barra Funda.

Nestes quatro dias de treinos, Bauza irá definir os substitutos do goleiro Denis e do atacante Calleri, que foram expulsos na partida diante do The Strongest e terão de cumprir suspensão. Renan Ribeiro aparece como favorito para a vaga no gol, enquanto Alan Kardec deverá ocupar o lugar do jogador argentino.

Após a partida de ida, no Morumbi, o São Paulo irá encarar o confronto de volta no próximo dia 4, no México, onde o Toluca terá a vantagem de atuar por ter realizado melhor campanha na fase de grupos da Libertadores.