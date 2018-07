Após 'folga', Corinthians pode ter time ideal para encarar maratona de jogos

O Corinthians iniciou a semana visando o clássico com o Corinthians, domingo, na Vila Belmiro, mas também atento para a maratona que o time terá pela frente. Nos últimos 34 dias, a equipe de Fábio Carille fez apenas quatro jogos. Nos próximos 14 dias, fará cinco partidas. A boa notícia é que o treinador pode ter seus principais jogadores à disposição.

O time 'ideal' projetado por Carille é formado por Cássio; Fagner, Balbuena, Pablo e Guilherme Arana; Gabriel, Maycon, Rodriguinho, Jadson e Romero; Jô.

A maratona se inicia neste domingo, diante do Santos, na Vila Belmiro. Depois, recebe o Racing-ARG, dia 13, pela Copa Sul-Americana e no final de semana seguinte, dia 17, joga na Arena Corinthians contra o Vasco. No dia 20, o compromisso é novamente contra os argentinos do Racing, desta vez na Argentina. E por fim, visita o São Paulo no Morumbi, dia 24.

Carille ainda vai ter que esperar os próximos treinos para ter a confirmação de que terá os principais jogadores para o clássico. Guilherme Arana parece recuperado de dores na coxa direita e a expectativa é que ele vá para o gramado treinar com os demais companheiros nesta terça-feira. Cássio e Fagner voltam da seleção brasileira e Romero e Balbuena da seleção paraguaia.

Nos últimos 34 dias, o time de Carille fez apenas quatro jogos. Encarou o Sport (dia 5), Vitória (19), Chapecoense (23) e Atlético-GO (26). O treinador aproveitou a paralisação na tabela para tentar corrigir alguns erros táticos da equipe e também recuperar fisicamente alguns atletas que demonstravam estar mais cansados.