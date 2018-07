Após folga, elenco do Atlético-MG faz testes físicos em reapresentação Após quatro dias de descanso, o elenco do Atlético Mineiro se reapresentou na tarde desta segunda-feira para a sequência do Brasileirão. Em razão da folga prolongada, os jogadores foram submetidos a testes físicos na Cidade do Galo no início da preparação da equipe para a partida contra o Flamengo, sábado, no Maracanã.