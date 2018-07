Após folga, Fluminense terá treinos diários até domingo

Oitavo colocado na tabela de classificação, o Fluminense quer vencer para não se afastar do grupo de cima. Mas o técnico Enderson Moreira já sabe que não poderá contar com pelo menos dois jogadores: o zagueiro Gum e o atacante Magno Alves, que foram expulsos na derrota para o Palmeiras.

Em compensação, o Fluminense terá o retorno de Wagner, que cumpriu suspensão na última rodada, e provavelmente do atacante Fred. Com lesão na coxa, o capitão do time não treinou uma única vez na semana passada. Os médicos do time não estimaram o retorno, mas, ele deverá retomar o treino com bola com o restante do grupo ainda esta semana.