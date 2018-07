Após fracasso na Copa dos Campeões no meio da semana, Manchester United surra o Wolverhampton: 5 a 0

A goleada por 5 a 0 fez o United abrir quatro pontos de vantagem para o Manchester City na liderança do Campeonato Inglês. O time azul de Manchester vai jogar quarta-feira contra o Chelsea, em casa. A vitória vermelha começou a ser construída aos 21 minutos da primeira etapa. Rooney cobrou escanteio da esquerda e, após desvio de Carrick para o meio da área, Evans acertou um voleio e abriu o marcador.

Beneficiado pela expulsão de Zubar, aos 39 minutos, o United foi para o intervalo com mais dois gols no placar. Aos 43, Valencia marcou o segundo em um contra-ataque pela direita. Aos 46, em mais uma boa jogada pelo lado direito, Valencia rolou para Welbeck, que pegou de primeira para fazer 3 a 0.

Mesmo com o jogo praticamente resolvido, o Manchester não parou de atacar no segundo tempo. E foi aí que a estrela do mexicano Chicharito Hernández brilhou. Aos 11 minutos, o atacante recebeu cruzamento na medida do brasileiro Rafael, da direita, e cabeceou livre para a rede. Aos 16, o mexicano acertou uma bomba para fechar o placar após bela tabela entre Valencia e Welbeck.

COPA DA INGLATERRA

No torneio mais antigo do mundo, Chelsea e Liverpool avançaram às semifinais. Jogando em seu estádio, o time de Liverpool derrotou o Stoke City por 2 a 1 e vai enfrentar na próxima fase o vencedor do duelo entre Everton e Sunderland. O Chelsea venceu o Leicester City por 5 a 2, em Londres. Nesse jogo o atacante Fernando Torres acabou com um jejum de gols que durou cinco meses. E ele o fez em dose dupla, já que marcou duas vezes.

Na semifinal, o Chelsea vai enfrentar o vencedor do confronto entre Tottenham e Bolton, que tiveram seu jogo suspenso no sábado por causa da parada cardíaca sofrida pelo volante Fabrice Muamba, do Bolton. O jogador de 23 anos continua internado em estado grave em um hospital de Londres.