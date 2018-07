Após fracasso na Libertadores, Vasco estreia na Sul-Americana contra LDU

Além da LDU e da altitude de Quito, capital do Equador que está 2.850m acima do nível do mar, o Vasco vai colocar à prova o retrospecto irregular da equipe território sul-americano em 2018. A partida, pela segunda fase da Copa Sul-Americana, vai ser realizada às 19h30 (de Brasília) desta quarta-feira, no Estádio Casa Blanca.

Então treinada por Zé Ricardo, a equipe carioca avançou à fase de grupos da Copa Libertadores, mas não fez frente à Cruzeiro e Racing, classificados para disputar as oitavas de final do torneio. No Grupo E, o Vasco venceu apenas uma vez, somou dois empates e sofreu três derrotas.

Ao todo, foram três goleadas sofridas por 4 a 0 na competição, para Cruzeiro, Racing e Jorge Wilstermann, apesar de bons momentos vividos quando venceu confrontos eliminatórios e derrotou a Universidad de Chile. Na última rodada do grupo, fora de casa, o triunfo por 2 a 0 no confronto direto valeu a terceira posição na chave, graças aos dois gols de diferença, e a classificação dos vascaínos para disputar a Copa Sul-Americana.

A competição também pode representar, na prática, a última chance de o Vasco conquistar um título em 2018. Na atual temporada, o time foi vice do Campeonato Carioca, sofreu eliminações na Libertadores e na Copa do Brasil, além de, no Brasileirão, ter 19 pontos, 11 a menos do que o Flamengo, líder do torneio. Os vascaínos, porém, tem uma partida a menos na competição, adiada da terceira rodada, contra o Santos.

Por causa da sequência de jogos, três desde que as competições de clubes voltaram a ser disputadas após o fim da Copa do Mundo, o técnico Jorginho deve poupar Breno, Yago Piakchu e Desábato. A partida contra a LDU deverá ser a primeira do zagueiro colombiano Oswaldo Henríquez como titular do Vasco, depois de estreia no último domingo, em vitória por 1 a 0 contra o Grêmio, em São Januário. Kelvin e Bruno Silva são cotados para ficar com as outras duas vagas na zaga.

A LDU ainda tenta superar a recente baixa do atacante Hernán Barcos, que há duas semanas se transferiu para o Cruzeiro. Reserva na maior parte da temporada, o equatoriano Juan Luis Anangonó, jogador de 29 anos que tem passagem pelo futebol argentino, foi o escolhido como substituto.

Coincidência ou não, o time do técnico uruguaio Pablo Repetto perdeu as duas partidas que fez desde que o argentino deixou a LDU, ambas por 2 a 0, nos dois últimos domingos. Os reveses foram sofridos para o Deportivo Cuenca, no Estádio Casa Blanca, e para o Delfín, fora de casa.

O time de Quito, que conta com o ex-volante do Fluminense Jefferson Orejuela, ficou venceu o Torneio Apetura do Campeonato Equatoriano, portanto já está classificado para disputar a final do torneio. A LDU será proclamada campeã nacional de 2018, sem a necessidade da decisão, se ganhar também o Clausura, no qual perdeu o único jogo que fez até o momento.

FICHA TÉCNICA

LDU-EQU X VASCO

LDU-EQU - Gabbarini; Quintero, Guerra, Salaberry e Chala; Vega, Orejuela, Anderson Julio, Johan Julio e Guerrero; Anangonó. Técnico: Pablo Repetto.

VASCO - Martín Silva; Luiz Gustavo, Henríquez, Ricardo e Henrique; Andrey, Bruno Silva, Giovanni Augusto, Wagner e Kelvin; Andrés Ríos. Técnico: Jorginho.

ÁRBITRO - Juan Soto (Venezuela).

HORÁRIO - 19h30 (de Brasília).

LOCAL - Estádio Casa Blanca, em Quito (Equador).