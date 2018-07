Após fratura em disputa com Dante, Bas Dost desfalca Wolfsburg por 6 semanas O Wolfsburg confirmou nesta quarta-feira que o atacante Bas Dost irá desfalcar o time por ao menos seis semanas após sofrer uma lesão no pé durante um treino da equipe realizado na última terça. O jogador holandês quebrou um osso do pé enquanto lutava pela bola com o zagueiro brasileiro Dante.