Após fratura no Atlético de Madrid, Tiago é operado e recebe alta

Depois do susto dado no último sábado, o português Tiago recebeu alta hospitalar nesta segunda-feira. Ele foi submetido a uma cirurgia na perna direita no último domingo por conta de uma fratura na tíbia, sofrida quando o Atlético de Madrid venceu o Espanyol por 1 a 0, no sábado.

De acordo com as primeiras notícias, Tiago deverá ficar afastado do futebol por cerca de quatro meses, o que estaria fazendo inclusive com que o Atlético de Madrid procurasse peças de reposição no mercado para atuar como primeiro volante. O técnico Diego Simeone admitiu estar de olho nesta possibilidade.

"É claro que outro Tiago é difícil de encontrar, sobretudo porque aos 34 anos ele tem uma capacidade e experiência que nenhum outro garoto 20, 26 ou 27 tem. Estava em um grande momento e estou convencido de que voltará. Espero que volte antes do fim da temporada, porque esperamos e necessitamos", declarou.