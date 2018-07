Após fratura, Nigéria confirma Babatunde fora da Copa

Depois de sofrer uma fratura no pulso direito durante o jogo contra a Argentina no dia anterior, quando a Nigéria garantiu sua classificação para as oitavas de final do Mundial mesmo derrotada por 3 a 2, o atacante nigeriano Michael Babatunde foi confirmado nesta quinta-feira como desfalque até o final da competição.

Babatunde saiu de campo aos 19 do segundo tempo, quando o placar já marcava o resultado final. Em um lance de ataque um minuto antes, o jogador recebeu uma forte bolada na altura do pulso do braço direito enquanto tentava desviar do chute do volante Onazi, seu companheiro de equipe.

Técnico da Nigéria, Stephen Keshi afirmou nesta quinta-feira que a cirurgia pela qual o jogador passou no local da fratura foi bem sucedida, mas que ele precisará de pelo menos três semanas para se recuperar, fato que o tira da disputa do Mundial.

Responsável involuntariamente pelo fratura do companheiro, Onazi brincou sobre o incidente em comunicado divulgada pela Federação Nigeriana de Futebol. "Eu juro que seria gol se não tivesse batido no braço dele", disse, antes de desejar que o atacante se recupere o mais rápido possível.

Babatunde iniciou as duas últimas partidas da Nigéria no Grupo F, apesar de ser uma das surpresas de Keshi para o Mundial, e ajudou na vitória por 1 a 0 sobre a Bósnia-Herzegovina, estando presente também na derrota para os argentinos.

Os nigerianos se preparam agora para enfrentar a França, na segunda-feira, em Brasília, na tentativa de se classificarem pela primeira vez em sua história às quartas de final de uma Copa do Mundo.