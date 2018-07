Após fraturar a mão, Higuaín é relacionado e pode reforçar a Juventus

O argentino Gonzalo Higuaín pode ser um importante reforço para a Juventus no duelo decisivo diante do Napoli, nesta sexta-feira, pelo Campeonato Italiano. Mesmo tendo sido submetido a uma cirurgia na mão no início da semana, o atacante foi relacionado pelo técnico Massimiliano Allegri para a partida que acontecerá em Nápoles.

Higuaín foi submetido na última segunda a uma operação após ter sofrido uma fratura na mão esquerda em um treinamento da equipe na semana passada. A expectativa era de que ele não entrasse em campo contra o seu ex-clube, mas a lista de relacionados divulgada por Allegri indicou o contrário.

Com uma faixa na mão esquerda, antes mesmo da cirurgia, Higuaín ficou no banco de reservas na vitória da Juventus sobre o Crotone por 3 a 0, no último domingo, em Turim. Caso não possa jogar, o seu substituto em Nápoles será o croata Mario Mandzukic.

Um dos duelos de maior rivalidade na Itália, nesta sexta-feira, o jogo é muito importante para a parte de cima da tabela de classificação. Líder e ainda invicto, o Napoli aparece na liderança com 38 pontos e pode se distanciar ainda mais da Juventus, terceira com 34, caso vença a partida. No meio deles aparece a Internazionale, que está na segunda posição, com 36 pontos, e joga neste domingo contra o Chievo Verona, em Milão.